Üsküdar'da engelsiz yaşam merkezi açıldı

İlkleri barındıran merkezde, özellikle yatağa bağımlı engelli çocukların günübirlik konaklayacağı 7 yıldızlı otel konforunda odalar ve engelli bireylerin rehabilitasyonu için tüm ayrıntılar düşünüldü. Merkezde, kız ve erkek çocuklara yönelik 2 ayrı yüzme havuzu, uzay terapisi, duyu bütünleme terapisi, dil ve konuşma terapisi, oyun eğlence odası, çok amaçlı etkinlikler salonu, okuma salonu, kafeterya gibi birçok bölüm bulunuyor.

Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi bu düşüncenin eseri olarak hizmet verecek. Merkez, "ortamı hazırladık, sizler yapabilirsiniz, başarabilirsiniz yeter ki kendinize inanın çünkü biz size güveniyoruz." sloganıyla hareket edecek.

Engelli vatandaşlar, alanında uzman akademisyenler ve eğitimli uzmanlarla istişare edilerek planlanan Engelsiz Yaşam Merkezinde, bir engelli vatandaşın tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bina 5 katlı, 4 bin metrekare inşaat alanı, engelsiz parkı, engelsiz yaşam bahçesi, engellilere özel hobi bostanı ve 50 araçlık açık otoparktan oluşmaktadır.

Merkez, adına uygun bir şekilde tüm engel grupları düşünülerek tamamen “ENGELSİZ” bir bina olarak yapılmıştır.