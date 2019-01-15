Üsküdar Belediyesi'nden Nevmekân Sahil Millet Kıraathanesi

İlk olarak 2016 yılında Bağlarbaşı’nda eski İETT garajının restorasyonuyla açılan Nevmekân aynı zamanda Millet Kıraathanesi fikrinin de en güzel örneklerinden biridir.

Üsküdar Belediyesi tarafından İstanbul kültürüne yeni bir sembol hediye etme vizyonuyla kurulan Nevmekân Sahil, 20 bini dijital olmak üzere 100 bin kitap kapasiteli kütüphanesiyle, sergi salonuyla, sanat ve kültür etkinlikleri imkânıyla Üsküdar sahilinde İstanbullulara ve dünya vatandaşlarına hizmet veriyor.

Nevmekân Sahil, 3 bin metrekare kapalı alan, 5 bin metrekare açık alan olmak üzere 8 bin metrekare yaşam alanına sahip olup 24 saat hizmet vermektedir. 2 kattan oluşup, üst katta yeme-içme imkânı bulunurken alt katta ise ders çalışma alanları bulunmakta. Gece 00:00’dan sonra yalnızca öğrencilerin kullanabildiği kütüphane bölümü açık oluyor ve aynı zamanda ücretsiz olarak çorba, çay ve kek ikramlarımı bulunuyor.

Kütüphane, 100 bin kitap kapasiteli olup, 40 bin basılı, 18 bin elektronik (çevrimiçi) kitap olmak üzere toplam 58 bin kaynakla kullanıcılara hizmet vermektedir. Otomasyon Sistemi ve Akıllı Kütüphane Sistemi (RFID) kullanılmaktadır. Kitaplar, DEWEY Sınıflama Sistemi ile kataloglandırılmıştır.

Kütüphane iki kattan oluşmaktadır. Giriş kat kitap kafe hizmeti veren ve çoğunlukla araştırma kitaplarının yer aldığı sesli alandır. Alt kat sessiz alan diye nitelendirdiğimiz ana kütüphane alanı olup, kullanıcıların rahatlıkla ders çalışıp, kitap okuyup ve araştırma yapabildikleri alandır. Bu alanda Türk ve Dünya Edebiyatına ait hikaye, roman, deneme, şiir ve çocuk kitapları yer almaktadır.

Ana kütüphane alanı 150 kişi kapasiteli olup, ağırlıklı olarak üniversite ve lise öğrencilerine hizmet vermektedir. Üst katta bulunan kitap kafe alanı yeme içme hizmeti vermekle birlikte tüm kullanıcılara hitap etmektedir.

Kütüphane haftanın 7 günü 10.00 – 23.00 saatleri arasında açık olup, üyelik, ödünç/iade işlemleri 10.00-18.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Tüm Üniversite öğrencilerine çay çorba simit kek ikramı eşliğinde 7 gün 24 saat boyunca hizmet vermektedir.

Diğer Hizmetler;

Ödünç Verme: Üye olan kullanıcılar 15 gün süreliğine 2 adet ödünç kitap alabilmektedir. Üyelik ücretsiz olarak kimlik bilgileriyle gerçekleştirilmektedir.

Danışma Hizmeti - Bireysel Hizmetler : Kütüphaneye gelen tüm kullanıcılara faaliyetlerle ilgili danışma hizmeti verilmektedir. Ayrıca katalog tarama, elektronik(çevrimiçi) yayın bulma ve yayın sağlama gibi her türlü ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirme ve yararlandırma kütüphaneciler tarafından yapılmaktadır.

Kablosuz İnternet Hizmeti : Kullanıcılar kimlik bilgilerini girerek Üsküdar Wifi ağına bağlanıp sınırsız internet hakkından faydalanmaktadır.

Yayın Tarama Hizmeti : Kullanıcılar istedikleri kitabın telif hakkı kadar kısmını “Kiosk Bookeye” cihazından taratıp USB belleğe kaydedebilmektedir.

Çay-Çorba Hizmeti : Öğrencilerin vize – final haftalarında kütüphaner belediyeler tarafından ikram edilen çay çorba eşliğinde sınavlarına hazırlanabilmektedirler.