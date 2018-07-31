Ürdün'de trafik kazası: 7 ölü

Ürdün'ün Akabe şehrinde bir minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ürdün'ün sivil savunması, Akabe'deki meydana gelen kazada olay yerine kurtarma ekibi ambulans gönderildiğini bildirdi. Sivil Savunma'dan yapılan açıklamada, olay yerine varan kurtarma ekiplerinin hayatını kaybedenleri minibüsten çıkardığı, kazada yaralanan hastanın ayakta tedavi edildiği ve hayatını kaybedenleri ambulansla Prens Haşim hastanesine gönderildiğini bildirdi. Merkezi Trafik Bölümü'nden yapılan açıklamada, kaza nedenini belirlemek içim bir trafik soruşturma komitesi oluşturulduğu belirtildi.