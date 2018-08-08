Ünye’deki sel dehşeti kameraya böyle yansıdı!

Ordu’da dün geceden itibaren yağan aşırı yağışlar, Perşembe, Fatsa, Ünye, İkizce ve Çaybaşı ilçeleri ile yüksek kesimlerde etkili oldu.
Metrekareye yer yer yaklaşık 100 kg yağışın düştüğü Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde çok sayıda heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması meydana geldi.
Ünye ilçesi Cevizdere mevkisinde bulunan Karadeniz Sahil Yolundaki ulaşımı sağlayan Cevizdere Köprüsü'nde sel nedeniyle çökme meydana geldi.
Bunun üzerine Samsun-Ordu devlet karayolu sabah saatlerinde çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.
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