Ünlü yönetmen Orçun Benli'nin annesi gözyaşları içinde toprağa verildi

Sahil kenarındaki sokak kedilerine mama verdikten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken hayatını kaybeden Ferahnaz Benli'nin 5 Dakikada Değişir Bütün İşler, Gulyabani, Bu Son Olsun, Manipulasyon, Hep Yek 2 gibi birçok filimin yönetmeni ve sinema projeleriyle tanınan Orçun Benli’nin annesi olduğu öğrenilmişti.
Özel bir kolejde görevli hemşire olarak çalışan Ferahnaz Benli, kendisine çarpan aracın şiddetiyle yola savrularak sürüklendi. Kazanın ardından yoğun bakımda tedaviye alınan hemşire Benli tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alındıktan sonra adliye sevk edilen araç sürücüsü Ali K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Annesi Ayşe Türk, emekli asker eşi Yusuf, oğulları Selçuk ve Orçun Belin’in yanı sıra, akrabaları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş, törende gözyaşlarına boğuldu.
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