Ünlü yönetmen Orçun Benli'nin annesi gözyaşları içinde toprağa verildi

Yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isterken hayatını kaybeden ünlü yönetmen Orçun Benli’nin annesi Ferahnaz Benli Antalya'da toprağa verildi.

Sahil kenarındaki sokak kedilerine mama verdikten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken hayatını kaybeden Ferahnaz Benli'nin 5 Dakikada Değişir Bütün İşler, Gulyabani, Bu Son Olsun, Manipulasyon, Hep Yek 2 gibi birçok filimin yönetmeni ve sinema projeleriyle tanınan Orçun Benli’nin annesi olduğu öğrenilmişti. Twitter

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Özel bir kolejde görevli hemşire olarak çalışan Ferahnaz Benli, kendisine çarpan aracın şiddetiyle yola savrularak sürüklendi. Kazanın ardından yoğun bakımda tedaviye alınan hemşire Benli tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alındıktan sonra adliye sevk edilen araç sürücüsü Ali K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Twitter

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Geçirdiği trafik kazası sonrası sevenlerini yasa boğan Ferahnaz hemşire için bugün öğle namazını müteakip Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi Oktay Cebeci Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Twitter

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