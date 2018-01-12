Ünlü yıldızın vücudu aşırı zayıflıktan sarktı

42 yaşındaki Tara Reid, yeni yıl tatilini değerlendirmek için Meksika'nın Tulum kentini seçti. Reid, bir grup arkadaşıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardığı plajda objektiflere takıldı. Plajda bile makyajını eksik etmeyen Tara Reid'in aşırı zayıflıktan cildinin sarktığı da dikkatlerden kaçmadı. Plajda bile makyajını eksik etmeyen Tara Reid'in aşırı zayıflıktan cildinin sarktığı da dikkatlerden kaçmadı. Denize girip yüzen, kumsalda yürüyüş yapan Tara Reid, daha sonra da bir yandan güneşlenirken bir yandan soğuk içeceğini yudumladı. Tara Reid, bir dönem Hollywood'u kasıp kavuran sıfır beden salgınının en ünlü kurbanlarından biri. Bir zamanlar daha dolgun hatlara sahip olan Tara Reid, son yıllarda ise aşırı zayıflığıyla dikkat çekiyor. Twitter

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42 yaşındaki Tara Reid, yeni yıl tatilini değerlendirmek için Meksika'nın Tulum kentini seçti. Reid, bir grup arkadaşıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardığı plajda objektiflere takıldı. Plajda bile makyajını eksik etmeyen Tara Reid'in aşırı zayıflıktan cildinin sarktığı da dikkatlerden kaçmadı. Plajda bile makyajını eksik etmeyen Tara Reid'in aşırı zayıflıktan cildinin sarktığı da dikkatlerden kaçmadı. Denize girip yüzen, kumsalda yürüyüş yapan Tara Reid, daha sonra da bir yandan güneşlenirken bir yandan soğuk içeceğini yudumladı. Tara Reid, bir dönem Hollywood'u kasıp kavuran sıfır beden salgınının en ünlü kurbanlarından biri. Bir zamanlar daha dolgun hatlara sahip olan Tara Reid, son yıllarda ise aşırı zayıflığıyla dikkat çekiyor. Twitter

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2 6

42 yaşındaki Tara Reid, yeni yıl tatilini değerlendirmek için Meksika'nın Tulum kentini seçti. Reid, bir grup arkadaşıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardığı plajda objektiflere takıldı. Plajda bile makyajını eksik etmeyen Tara Reid'in aşırı zayıflıktan cildinin sarktığı da dikkatlerden kaçmadı. Plajda bile makyajını eksik etmeyen Tara Reid'in aşırı zayıflıktan cildinin sarktığı da dikkatlerden kaçmadı. Denize girip yüzen, kumsalda yürüyüş yapan Tara Reid, daha sonra da bir yandan güneşlenirken bir yandan soğuk içeceğini yudumladı. Tara Reid, bir dönem Hollywood'u kasıp kavuran sıfır beden salgınının en ünlü kurbanlarından biri. Bir zamanlar daha dolgun hatlara sahip olan Tara Reid, son yıllarda ise aşırı zayıflığıyla dikkat çekiyor. Twitter

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