Ünlü teknik direktörden garip savunma! Cinsel yönden...

Ünlü teknik direktörden garip savunma! Cinsel yönden...

Evlilik dışı doğan oğluna babalık yapmadığı iddiasıyla 201 bin liralık tazminat davası açan Sinem Yanmaz’a cevap veren davalı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu davanın reddini istedi. Hamzaoğlu’nun avukatı, “Davacı çocuğu olamayacağını ve bu nedenle korunmasına gerek olmadığını ifade etmiştir. O dönem bunalıma giren müvekkilimle bilerek ve planlayarak hamile kalmıştır. 3 ay sonra ‘çocuğu aldırmadım hamileyim’ mesajıyla müvekkilim yıkılmış ve davacının gizli planlarının kurbanı olmuştur. Müvekkilim ailesinin kendisini terk etme riskini göze alarak sonunda başkasından bir çocuğu olduğunu eşine açıklamıştır” dedi.

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Ünlü teknik direktörden garip savunma! Cinsel yönden...

Ünlü teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, evlilik dışı ilişkide asıl kandırılan tarafın kendisi ve davacının gizli planlarının kurbanı olduğunu iddia etti. Evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğun şu an 6 yaşında olduğunu anlatan Hamzaoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir, müvekkilinin bu zamana kadar sessizliğini koruduğunu belirtti. Dava dilekçesinde şöyle denildi:

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Ünlü teknik direktörden garip savunma! Cinsel yönden...

CİNSEL ANLAMDA SÖMÜRDÜ: “Davacı Sinem Yanmaz yaptığı açıklamalarla sanki müvekkil Hamza Hamzaoğlu’nu evlilik vaadiyle kendisini yıllarca kandıran, cinsel anlamda sömüren, çocuk yapmasına sebep olan, onları eve kapatıp hapis hayatı yaşatan bir canavar gibi göstermeye çalıştı. Müvekkilim 2009-2010 yılında Denizlispor’la anlaşma imzaladı ve takımla birlikte kampa gitti. Sinem Yanmaz da o dönem kulübün basın danışmanlığını yapıyordu.

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Ünlü teknik direktörden garip savunma! Cinsel yönden...

BİR ÇINARIR GÖLGESİNDEYMİŞ GİBİ: Yanmaz’la müvekkil Hamzaoğlu ilk defa kampta tanıştı. Kamp sonrası Yanmaz’ın işine son verildi. Sinem Yanmaz çok geçmeden bir mesaj göndererek adeta bir çınarın gölgesi altındaymış gibi kendisini güvende hissettiğini ve bu hislerini paylaşmak istediğini müvekkilime söyledi. Müvekkilim ise kendisiyle ilişki kurmak isteyen Yanmaz’a evli olduğunu ve davacının ilişki kurma talebini reddetti. Müvekkil o dönem takımın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle maddi manevi sıkıntıya girdi.”

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