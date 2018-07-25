Ünlü süper model Donald Trump ile akraba olacak

Ünlü süper model Karlie Kloss, Instagram hesabından 6 yıldır birlikte olduğu Joshua Kushner ile nişanlandığını duyurdu. 25 yaşındaki eski Victoria Secret’s meleği, gönderisinde yüzük emojisine yer vererek şu ifadeleri kullandı: “Seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok seviyorum. Josh, sen benim en iyi arkadaşım ve ruh eşimsin. Birlikte sonsuza kadar bekleyemem, milyonlarca kez evet.”

ABD Başkanı Donal Trump’ın kızı Ivanka Trump ile evli olan ve Beyaz Saray’da baş danışman olarak görev yapan Jared Kushner’ın erkek kardeşi olan Joshua Kushner yatırımcı olarak çalışıyor. People dergisi 33 yaşındaki Kushner’ın New York’taki bir gezide Kloss’a evlenme teklifi ettiğini belirtti. Dergiye konuşan bir kaynak, “ Birlikte bir gelecek inşa etmek için çok heyecanlılar” dedi.