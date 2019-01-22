Ünlü sunucuya hapis cezası ülkeyi ayağa kaldırdı! Cezası ise şok etti

Mısır'da ekranların tanınan yüzü olan Muhammed el Gheity, geçtiğimiz yıl eşcinsel bir erkekle yaptığı röportaj nedeniyle hapisle cezalandırıldı.

Ünlü sunucuya hapis cezası ülkeyi ayağa kaldırdı! Cezası ise şok etti

Bir anda dünyanın gündemine oturan olayda Mısırlı ünlü televizyon sunucusu Muhammed el Gheity, geçtiğimiz yıl programında yüzü buzlanarak kimliği saklı tutulan eşcinsel bir erkekle yaptığı röportaj sebebiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Seks işçisi olarak yaşadıklarını anlatan eşcinsel kişiyle yapılan bu röportaja verilen ağır ceza LGBT üyeleri tarafından tepki çekti.

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Ünlü sunucuya hapis cezası ülkeyi ayağa kaldırdı! Cezası ise şok etti

Bildiğiniz üzere Mısır yasalarında açıkça suç olarak tanımlanmıyor. Ülkede bu tarz insanlara yönelik baskı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Eşcinsel ilişki kurulduğu düşünülen kişiler anında gözaltına alınıyor ve "ahlaksızlık" ya da "dine hakaret" ile suçlanıyorlar.

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Ünlü sunucuya hapis cezası ülkeyi ayağa kaldırdı! Cezası ise şok etti

El Gheity hüküm giymesine sebep olan program ise 2018 yılının Ağustos ayında yapmış, ünlü isimleri ahlaksızlıkla suçlayarak aleyhlerinde yüzlerce dava açmakla ünlü bir avukat olan Samir Sabri'nin şikayeti üzerine yargılanmaya başlamıştı. Daha önce defalarca eşcinsellik karşıtı görüşlerini açıklamış olan televizyon sunucusunun konuğu, dava konusu programda, cinsel yöneliminden "pişman olduğunu" söylüyor ve seks işçisi olarak yaşamının zorluklarını anlatıyor.

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Ünlü sunucuya hapis cezası ülkeyi ayağa kaldırdı! Cezası ise şok etti

KANAL KAPALI KALDI: Programdan sonra Mısır'da medyayı denetleyen Medya Düzenleme Üst Kurulu, "mesleki kuralların ihlali" gerekçesiyle televizyon kanalın hakkında derhal iki hafta kapatma cezası vermişti.

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