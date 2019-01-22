Ünlü sunucuya hapis cezası ülkeyi ayağa kaldırdı! Cezası ise şok etti

Bir anda dünyanın gündemine oturan olayda Mısırlı ünlü televizyon sunucusu Muhammed el Gheity, geçtiğimiz yıl programında yüzü buzlanarak kimliği saklı tutulan eşcinsel bir erkekle yaptığı röportaj sebebiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Seks işçisi olarak yaşadıklarını anlatan eşcinsel kişiyle yapılan bu röportaja verilen ağır ceza LGBT üyeleri tarafından tepki çekti.

Bildiğiniz üzere Mısır yasalarında açıkça suç olarak tanımlanmıyor. Ülkede bu tarz insanlara yönelik baskı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Eşcinsel ilişki kurulduğu düşünülen kişiler anında gözaltına alınıyor ve "ahlaksızlık" ya da "dine hakaret" ile suçlanıyorlar.