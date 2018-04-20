Ünlü sunucu pat diye söyledi 'Nişanlımla her gece...'

Richard Madeley ve Judy Ninnigan'ın ünlü kızları Chloe Madeley nişanlısıyla özel hayatı hakkında bomba bir sır vererek olay yarattı. Chloe Madeley 'Nişanlımla her gece birlikte oluyoruz' dedi ve büyük bir skandala imza attı. Madeley'in ağzını daha sonra kimse kapatamadı.

Güzen sunucu Chloe Madeley, Fabulous Magazine'e şunları söyledi: “İlişkimiz gün geçtikçe daha da güzelleşiyor. Her gün en az bir kez ilişkiye giriyoruz. Gerçekten cinsel dürtüleri çok kuvvetli biriyim ve eğer cinsel ilişkiye düşkün olmayan bir partnerim olsaydı, bu benim için büyük bir problem olurdu."

