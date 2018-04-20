Ünlü sunucu pat diye söyledi 'Nişanlımla her gece...'

Richard Madeley ve Judy Ninnigan'ın ünlü kızları Chloe Madeley nişanlısıyla özel hayatı hakkında bomba bir sır vererek olay yarattı. Chloe Madeley 'Nişanlımla her gece birlikte oluyoruz' dedi ve büyük bir skandala imza attı.

Ünlü sunucu pat diye söyledi 'Nişanlımla her gece...'

Richard Madeley ve Judy Ninnigan'ın ünlü kızları Chloe Madeley nişanlısıyla özel hayatı hakkında bomba bir sır vererek olay yarattı. Chloe Madeley 'Nişanlımla her gece birlikte oluyoruz' dedi ve büyük bir skandala imza attı. Madeley'in ağzını daha sonra kimse kapatamadı.

116
Ünlü sunucu pat diye söyledi 'Nişanlımla her gece...'

Güzen sunucu Chloe Madeley, Fabulous Magazine'e şunları söyledi: “İlişkimiz gün geçtikçe daha da güzelleşiyor. Her gün en az bir kez ilişkiye giriyoruz. Gerçekten cinsel dürtüleri çok kuvvetli biriyim ve eğer cinsel ilişkiye düşkün olmayan bir partnerim olsaydı, bu benim için büyük bir problem olurdu."

216
Ünlü sunucu pat diye söyledi 'Nişanlımla her gece...'

Chloe, düzenli cinsel ilişkinin sağlıklı olduğunu söyledi. Haskell, 2014 yılında Paris'te Chloe'ya; dizlerinin üstüne çökerek; romantik bir evlenme teklifinde bulunmuştu.

316
Ünlü sunucu pat diye söyledi 'Nişanlımla her gece...'

416
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro