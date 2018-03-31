Ünlü sunucu elinin fotoğrafını paylaştı görenler şaştı

Ünlü sunucu sosyal medya hesabından elinin fotoğrafını paylaştı, görenler şaşırıp kaldı! Ünlü radyo sunucusu Jenni Falconer, Raynaud hastalığından muzdarip olduğunu sosyal medya hesabında açıklarken, içler acısı halde olan parmağının resmini paylaştı.
Ünlü sunucu Falconer, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından elinin fotoğrafını paylaşarak hastalığından bahsetti. 42 yaşındaki Falconer, parmaklarından birinin diğerlerine kıyasla son derece beyaz olduğunu gösteren fotoğrafla hayranlarını şoke etti.
Raynaud hastalığı, bir çeşit kan dolaşımı bozukluğu; soğuk, endişeli veya stresli olunan anlarda el ya da ayak parmakların renk değişimidir. Düzenli egzersiz, nefes egzersizleri veya yoga gibi sporlar bu hastalığın tedavisine yardımcı olabilir.
Ünlü sunucu sosyal medya hesabından elinin fotoğrafını paylaştı, görenler şaşırıp kaldı! Ünlü radyo sunucusu Jenni Falconer, Raynaud hastalığından muzdarip olduğunu sosyal medya hesabında açıklarken, içler acısı halde olan parmağının resmini paylaştı.
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