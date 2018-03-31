Ünlü sunucu elinin fotoğrafını paylaştı görenler şaştı



Raynaud hastalığı, bir çeşit kan dolaşımı bozukluğu; soğuk, endişeli veya stresli olunan anlarda el ya da ayak parmakların renk değişimidir. Düzenli egzersiz, nefes egzersizleri veya yoga gibi sporlar bu hastalığın tedavisine yardımcı olabilir.

