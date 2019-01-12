Ünlü sporcu Jade Slavin, sevgili itirafıyla olay oldu

İngiliz milli sporcu Jade Slavin, güzelliğine rağmen uzun boylu olmasının ona dezavantaj sağladığını söyleyerek kendisine uygun sevgili bulamadığını ifade etti.

Ünlü sporcu Jade Slavin, sevgili itirafıyla olay oldu

İngiliz milli sporcu Jade Slavin, güzelliğine rağmen uzun boylu olmasının ona dezavantaj sağladığını söyledi. Sporcu kimliğinin yanı sıra cesur paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Slavin yaşadıklarını hüzünle anlatırken ilginç bir itirafta bulundu.

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Ünlü sporcu Jade Slavin, sevgili itirafıyla olay oldu

Jade Slavin, küçükken arkadaşlarının uzun boyu nedeniyle kendisiyle alay ettiğini söyledi. Bu nedenle boyunu sevmediğini itiraf eden Jade Slavin, oldukça hüzünlendi. Eskiden insanların kendisine 'çirkin' ve 'ucube' dediklerini söyleyen Salvin zor zamanlar geçirmiş. Etrafındakilerin davranışları onu köreltmiş ve utangaç biri haline getirmiş. Kendisini sevmemeye başlamış. Annesinin yanında defalarca ağladığını ve normal görünümlü olmak istediğini haykırmış.

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Ünlü sporcu Jade Slavin, sevgili itirafıyla olay oldu

Fakat Salvin 16 yaşından sonra modellik yapmaya karar vermiş ve böylece özgüven kazanmak istemiş. Ama onun hayatını asıl değiştiren şey 21 yaşında kendisine yapılan İngiltere takımı adına tekvando sporcusu olma teklifiydi. Bu dalda 2014 yılında Glasgov'da düzenlenen bir organizasyonda ödül almış, sonra da Avrupa şampiyonu olmuş. Spordaki başarısı Salvin'e özgüvenini tekrar kazandırmış ve onu güçlü bir kadın haline getirmiş.

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Ünlü sporcu Jade Slavin, sevgili itirafıyla olay oldu

26 yaşındaki Jade Slavin başarılı bir sporcu olmuş ve ülkesini yıllarca başarıyla temsil etmiş. Salvin, "Kusurlarınızı sahiplenin, onlarla kucaklaşın ve kimsenin ışıltınızı söndürmesine izin vermeyin." dedi. 26 yaşındaki Salvin, artık yeni sporcular yetiştiriyor. Fakat Jade Slavin'nin şu sıralar canını sıkan bir sorunu daha var.

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