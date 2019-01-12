Ünlü sporcu Jade Slavin, sevgili itirafıyla olay oldu

Fakat Salvin 16 yaşından sonra modellik yapmaya karar vermiş ve böylece özgüven kazanmak istemiş. Ama onun hayatını asıl değiştiren şey 21 yaşında kendisine yapılan İngiltere takımı adına tekvando sporcusu olma teklifiydi. Bu dalda 2014 yılında Glasgov'da düzenlenen bir organizasyonda ödül almış, sonra da Avrupa şampiyonu olmuş. Spordaki başarısı Salvin'e özgüvenini tekrar kazandırmış ve onu güçlü bir kadın haline getirmiş.