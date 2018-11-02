Ünlü spiker 'insanlar yüzüme değil memelerime bakıyor' dedi ve küçültecek

Arjantinli ünlü spor spikeri Natalia Jersonsky, göğüsleriyle ilgili yaptığı açıklamayla spor dünyasının gündemine oturdu. 24 yaşındaki spikerin, göğüslerini küçülttürme kararının gerekçesi ise tam bomba...

Nati Jota ismiyle tanınan ünlü spiker Natalia Jersonsky, ameliyatla göğüslerini küçülteceğini açıklayıp, bu kararının arkasında nedenin ise daha fazla ciddiye alınmak istemesi olduğunu söyledi.