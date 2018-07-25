Ünlü şarkıcı yüksek doz uyuşturucan hastaneye kaldırıldı!

Dünya basını bu haberle çalkalanıyor! Dünyaca ünlü genç şarkıcı Demi Lovato'nun hastaneye kaldırıldığı haberi bomba gibi düştü. Apar topar hastaneye kaldırılan Demi Lovato'nun hastaneye kaldırılma nedeni ise daha sonra açıklandı.

People dergisi, Lovato’nun tedaviye cevap verdiğini ve durumunun stabil olduğunu bildirdi. Demi Lovato en son 22 Temmuz’da Iggy Azelea ile birlikte California Mid State Fair Grounds’da konser vermişti.

UZUN YILLARDIR MÜCADELE VERİYOR; Demi Lovato, kariyeri boyunca uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etti. Lovato, geçen ay uyuşturucuyla mücadele ile ilgili ayık anlamına gelen 'Sober' isimli bir şarkı yayınlamış, ve altı yıldır uyuşturucu kullanmadığını söylemişti.



