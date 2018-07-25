Ünlü şarkıcı yüksek doz uyuşturucan hastaneye kaldırıldı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato, hastaneye kaldırıldı. Dünya basına bomba gibi düşen haberin ayrıntıları gelmeye devam ediyor. Demi Lovato'nun hastaneye kaldırılmasının nedeni ise daha önce tedavisini de gördüğü uyuşturucu bağımlılığı.

Ünlü şarkıcı yüksek doz uyuşturucan hastaneye kaldırıldı!

Dünya basını bu haberle çalkalanıyor! Dünyaca ünlü genç şarkıcı Demi Lovato'nun hastaneye kaldırıldığı haberi bomba gibi düştü. Apar topar hastaneye kaldırılan Demi Lovato'nun hastaneye kaldırılma nedeni ise daha sonra açıklandı.

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Ünlü şarkıcı yüksek doz uyuşturucan hastaneye kaldırıldı!

ABD’li şarkıcı Demi Lovato’nun yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 25 yaşındaki eski Disney yıldızının California’daki evinden hastaneye Los Angeles Acil Durum Departmanı tarafından götürüldüğü açıklandı.


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Ünlü şarkıcı yüksek doz uyuşturucan hastaneye kaldırıldı!

People dergisi, Lovato’nun tedaviye cevap verdiğini ve durumunun stabil olduğunu bildirdi. Demi Lovato en son 22 Temmuz’da Iggy Azelea ile birlikte California Mid State Fair Grounds’da konser vermişti.


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Ünlü şarkıcı yüksek doz uyuşturucan hastaneye kaldırıldı!

UZUN YILLARDIR MÜCADELE VERİYOR; Demi Lovato, kariyeri boyunca uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etti. Lovato, geçen ay uyuşturucuyla mücadele ile ilgili ayık anlamına gelen 'Sober' isimli bir şarkı yayınlamış, ve altı yıldır uyuşturucu kullanmadığını söylemişti.

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