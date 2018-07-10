Ünlü şarkıcı Shakira İstanbul'da

Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira yarın vereceği konser için İstanbul'a geldi. Türk gazeteciler şarkıcıya baklava ikram etti.

Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira yarın vereceği konser için İstanbul'a geldi. Türk gazeteciler şarkıcıya baklava ikram etti. Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira yarın vereceği konser için İstanbul'a geldi.



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Türk gazeteciler şarkıcıya baklava ikram etti. Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira, yarın akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. BKM organizasyonuyla ailesiyle birlikte bugün Türkiye'ye gelmesi beklenen sanatçı, 12 yıl sonra bir kez daha İstanbul'da konser verecek. Sanatçı, kariyeri boyunca "Waka Waka", "Whenever Wherever", "Loca" gibi dünyaca ünlü şarkıları yorumlarken, 12 Grammy ödülü kazandı.

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Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira yarın vereceği konser için İstanbul'a geldi. Türk gazeteciler şarkıcıya baklava ikram etti. Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira yarın vereceği konser için İstanbul'a geldi.

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