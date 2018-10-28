Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

İSTANBUL'u terkederek Antalya'nın Kaş ilçesine yerleşen ünlü rockçu Aylin Aslım, bir barda avga ettiği kadının kafasında içki şişesi kırdı.

Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

ÜNLÜ sanatçı Aylin Aslım'ın başı fena halde detti. Bir süre önce İstanbul'u terkederek Antalya'nın Kaş ilçesine yerleşen Aylin Aslım'ın bir barda kavga ettiği kadının kafasında içki şişesi kırdığı ortaya çaktı. Kadının şikayetçi olması üzerine Aylin Aslım'ın mahkemeye çıkacağı öğrenildi.

19
Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

Bir süre önce yerleştiği Kaş’ta kavgaya karışan ve bir kadının kafasında şişe kırdığı iddia edilen Aylin Aslım’a mahkeme yolu göründü.

29
Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

Aylin Aslım hakkında suç duyurusu yapıldı. Kaş’a yerleşen ünlü rockçı 10 gün önce Kaş’taki bir barda kavga ettiği kadının kafasında şişe kırınca olay mahkemeye taşındı.

39
Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

Kavga, mekandakilerin müdahalesiyle sona erdi. Hastanede tedavi edilen ve 1 gün müşahede altında tutulan kişi de Antalya’da savcılığa suç duyurusunda bulunarak Aslım’a dava açtı.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro