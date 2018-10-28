Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

ÜNLÜ sanatçı Aylin Aslım'ın başı fena halde detti. Bir süre önce İstanbul'u terkederek Antalya'nın Kaş ilçesine yerleşen Aylin Aslım'ın bir barda kavga ettiği kadının kafasında içki şişesi kırdığı ortaya çaktı. Kadının şikayetçi olması üzerine Aylin Aslım'ın mahkemeye çıkacağı öğrenildi.