Ünlü rapçi tecavüzden tutuklandı Rihanna'yı hastanelik etmişti...

Dünyaca ünlü rapçi Chris Brown tecavüz suçlamasıyla dünya basınında. 29 yaşındaki şarkıcı Fransa'nın başkenti Paris'te tutuklandı.

ABD'li şarkıcı Chris Brown'un tecavüz suçlamasıyla Fransa'nın başkenti Paris'te tutuklandığı iddia edildi. Fransız polisinden yapılan açıklamaya göre; 29 yaşındaki Brown 15-16 Ocak tarihlerinde Fransa'da tanıştığı bir kadına otel odasında tecavüz etmekle suçlanıyor. ABD merkezli Associated Press ise Brown'un tutuklanmadığını ancak gözaltına alındığını öne sürdü.









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TECAVÜZDEN SUÇLANIYOR Fransız basınına göre; polis raporunda kadının Les Champs-Elysees yakınlarında bir mekanda Chris Brown ile buluştuğu yazıyor.İddiaya göre Chris Brown kadın ile otele gidiyor ve kadına burada tecavüz ediyor. Paris'te tutuklanan Brown ve avukatı olay hakkında bir yorum yapmadı.





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Chris Brown 2009 yılında birlikte olduğu kız arkadaşı Rihanna'yı hastanelik etmişti. Brown 2018'in temmuz ayında da ABD'de tutuklanmıştı. ABD'li şarkıcı Chris Brown'un Rihanna'yı arabada şiddet uygulaması ve ardından yayınlanan görüntüler büyük bir sansasyon yaratmıştı. Chris Brown 'Hayatıma Hoşgeldiniz' adlı belgeselin Rihanna'yı nasıl dövdüğünü çekinmeden anlattı.



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