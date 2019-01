Ünlü rapçi tecavüzden tutuklandı Rihanna'yı hastanelik etmişti...

ABD'li şarkıcı Chris Brown'un tecavüz suçlamasıyla Fransa'nın başkenti Paris'te tutuklandığı iddia edildi. Fransız polisinden yapılan açıklamaya göre; 29 yaşındaki Brown 15-16 Ocak tarihlerinde Fransa'da tanıştığı bir kadına otel odasında tecavüz etmekle suçlanıyor. ABD merkezli Associated Press ise Brown'un tutuklanmadığını ancak gözaltına alındığını öne sürdü.

ABD'li şarkıcı Chris Brown, kendi hayatıyla ilgili çekilen 'Hayatıma Hoşgeldiniz' adlı belgeselini yayınlıyor. Kuşkusuz belgeselin en merak edilen kısmı meslektaşı ve eski sevgilisi Rihanna'ya nasıl saldırdığını anlattığı bölümler. 'Chris Brown: Welcome to my Life' (Chris Brown: Hayatıma Hoşgeldiniz) adlı belgeselde ünlü şarkıcı Rihanna ile arabada neden ve nasıl kavga ettiğini, ardından neler yaşandığını birer birer anlatıyor.