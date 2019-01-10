Ünlü rapçi Ezhel'e bir kötü haber daha 5 yıl hapsi istendi

"Ezhel" ismini kullanan rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu hakkında, uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ünlü rapçi Ezhel'e bir kötü haber daha 5 yıl hapsi istendi

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 23 Mayıs'ta tutuklanan ve 19 Haziran'da ilk duruşmada beraat eden ‘Ezhel' ismiyle tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında 3. kez dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, başka bir soruşturma kapsamında şüphelinin vücudundan alınan örneklerle uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği belirtildi.

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Ünlü rapçi Ezhel'e bir kötü haber daha 5 yıl hapsi istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli İpekçioğlu hakkında bir başka suça ilişkin yapılan soruşturma nedeniyle vücudundan alınan örnekler üzerinde inceleme yapıldığı belirtildi. İnceleme sonucunda hazırlanan raporda İpekçioğlu'nun, uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği aktarılan iddianamede, bu nedenle "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Ünlü rapçi Ezhel'e bir kötü haber daha 5 yıl hapsi istendi

Hazırlanan iddianame, Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İpekçioğlu, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Ünlü rapçi Ezhel'e bir kötü haber daha 5 yıl hapsi istendi

UYUŞTURUCUYU ÖZENDİRME DAVASI SÜRÜYOR
Ülke genelinde uyuşturucu madde kullanımını özendirme ile ilgili sosyal paylaşım sitelerinde yapılan paylaşımlardan hareketle Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca düzenlenen araştırma raporunda, Sercan İpekçioğlu'nun "Şehrimin Tadı", "Küvet" ve "Alo" isimli şarkılarının bütünlüğü içinde uyuşturucu maddeyi özendirdiği belirtilmişti.

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