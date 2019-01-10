Ünlü rapçi Ezhel'e bir kötü haber daha 5 yıl hapsi istendi

"Ezhel" ismini kullanan rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu hakkında, uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 23 Mayıs'ta tutuklanan ve 19 Haziran'da ilk duruşmada beraat eden ‘Ezhel' ismiyle tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında 3. kez dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, başka bir soruşturma kapsamında şüphelinin vücudundan alınan örneklerle uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği belirtildi. Twitter

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli İpekçioğlu hakkında bir başka suça ilişkin yapılan soruşturma nedeniyle vücudundan alınan örnekler üzerinde inceleme yapıldığı belirtildi. İnceleme sonucunda hazırlanan raporda İpekçioğlu'nun, uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği aktarılan iddianamede, bu nedenle "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Twitter

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Hazırlanan iddianame, Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İpekçioğlu, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. Twitter

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