Ünlü oyuncunun son hali görenleri şoke etti

Bir zamanlar oynadıkları dizi ve filmlerle hepimizin sevgisini kazanan çocuk yıldızlar tabi ki zamanlar büyüdüler ve birer yetişkin haline geldiler. Kimileri kariyerini hala televizyonda sürdürürken kimileri kendilerine bambaşka bir yol çizdiler. İşte bir dönem ekranları renklendiren çocuk yıldızların şimdiki halleri. Cennet Mahallesi dizisinin Aliş ve Ayşesini hatırlıyor musunuz?