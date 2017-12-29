Ünlü oyuncunun son hali görenleri şoke etti

Bir zamanlar oynadıkları dizi ve filmlerle hepimizin sevgisini kazanan çocuk yıldızlar tabi ki zamanlar büyüdüler ve birer yetişkin haline geldiler. Kimileri kariyerini hala televizyonda sürdürürken kimileri kendilerine bambaşka bir yol çizdiler. İşte bir dönem ekranları renklendiren çocuk yıldızların şimdiki halleri. Cennet Mahallesi dizisinin Aliş ve Ayşesini hatırlıyor musunuz?
Cennet Mahallesi dizisinin Aliş ve Ayşesini hatırlıyor musunuz? Seyit Karabulut ve Belemir Demirsoy çok büyüdüler çok değiştiler. Şimdilerde 24 yaşlarında olan bu iki genç Cennet Mahallesi dizisinden sonra başka bir yapımda rol almadı.
Bir zamanlar oynadıkları dizi ve filmlerle hepimizin sevgisini kazanan çocuk yıldızlar tabi ki zamanlar büyüdüler ve birer yetişkin haline geldiler. Kimileri kariyerini hala televizyonda sürdürürken kimileri kendilerine bambaşka bir yol çizdiler. İşte bir dönem ekranları renklendiren çocuk yıldızların şimdiki halleri. Peki Aşk-ı Memnu'nun Bülent'ini hatırlıyor musunuz?
Peki Aşk-ı Memnu'nun Bülent'ini hatırlıyor musunuz? Batuhan Karacakaya'da artık çok büyüdü değişti ve Diriliş Ertuğrul'da rol aldı.
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