Ünlü oyuncu tanınmaz halde!

İngiliz oyuncu Liz Hurley, 2015 yılından bu yana rol aldığı ‘The Royal’ dizisinin setinde tanınmaz halde görüntülendi. 52 yaşındaki oyuncu, dizide gelinini canlandıran oyuncuyu çikolata kazanının içinde boğmaya çalışırken tamamen çikolataya bulanmış hale geldi.

Tam adı Elizabeth Hurley olan oyuncu, modellikle başladığı kariyerinde kozmetik markalarının reklam yüzü de oldu.

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