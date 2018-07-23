Ünlü oyuncu Can Gürzap kaza geçirdi! Son durumu nasıl

Ünü tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Can Gürzap kimdir? Ünlü oyuncunun sağlık durumu nasıl? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Ünlü oyuncu Can Gürzap kaza geçirdi! Son durumu nasıl

Usta tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu F.H'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet çarptı.

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Ünlü oyuncu Can Gürzap kaza geçirdi! Son durumu nasıl

Yaralanan Gürzap, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürzap, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Ünlü oyuncu Can Gürzap kaza geçirdi! Son durumu nasıl

Yaşanan olay sonrası Sapanca Kaymakamı Ali Ada hastaneye gelerek yetkilerden bilgi aldı. Çıkışta açıklama yapan Ada, “Ünlü tiyatro sanatçısı Can Gürzap, Sapanca ilçesinde saat 22.45 sıralarında bir motosikletin çarpması sonucu yaralanmış ve Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Daha sonra Gürzap Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi” dedi.

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Ünlü oyuncu Can Gürzap kaza geçirdi! Son durumu nasıl

KAFA VE BEYİN TRAVMASI: Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, ünlü oyuncuda kafa ve göğüs tramvası olduğunu ve hayati tehlikesinin olup olmadığının henüz belli olmadığını belirterek, "Arkadaşlar değerlendiriyor. Kafa ve göğüs travması olduğu tespit edildi ilk aşamada. Tam olarak tomografileri falan çekilsin, beyin cerrahisi ve göğüs cerrahisi görsün net olarak bilgi verelim. Değerlendirelim şu aşamada, erken konuşursak eksik kalır" dedi.

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