Ünlü oyuncu Brosnan'dan 'kandırıldım' iddiası

Brosnan, reklam yüzü olduğu Hint firmanın ağız ferahlatma ürününün tütün içerdiğinin kendisinden sakladığını ileri sürdü. BBC'nin haberine göre, Hindistanlı yetkililer Brosnan'dan bağımlılık içeren bir tütün çeşidiyle ilişkilendirilen ürünün reklamında niye oynadığını açıklamasını istedi.

ZARARLI İÇEĞİ SAKLADILAR İDDİASI

Brosnan, Hindistanlı yetkililere verdiği yazılı cevapta, Ashok&Co şirketinin Pan Bahar adlı ürünün zararlı içeriğini kendisinden sakladığını öne sürdü. Aktör, şirketle ilişkisinin sona erdiğini, gelecekte benzer reklamlara karşı çabaların artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Şirket, 2016'da üründe tütün olmadığını açıklamıştı.