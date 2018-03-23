Ünlü oyuncu Adnan Koç tutuklandı!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan ve tanınmış isimlere uyuşturucu madde temin eden Sinan Bozburun’un ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl’ın Behram Paşa’sı Adnan Koç’a, Ataşehir’de buluşarak uyuşturucu madde sattığını saptadı.
Takibe alınan Koç’un beş kullanımlık kokain ile İçerenköy’de bir kafeye gittiği belirlendi. Kafeye baskın yapıldı. Adnan Koç, kardeşleri S.K., M.H.K, A.K. ve M.P. gözaltına alındı. Polise direnen Koç’a uyuşturucu madde temin etmek, kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapıldı. Torbacı Sinan Bozburun operasyon kapsamında yakalandı ve tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen Koç, 3 kardeşi ve diğer şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sinan Bozburun’dan uyuşturucu madde aldığı saptanan ünlü oyuncu S.O.’ya da uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. S.O.’ya ayrıca tedavi amaçlı denetimli serbestlik uygulandı. Kafede yapılan aramada da bir miktar metamfetamin ve Ecstasy hap ele geçti. Kafe sahibine de işlem yapıldı.
Adnan Koç ve 2 kardeşi, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Operasyon kapsamında S.O.’ya da uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı ve serbest bırakıldı.
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