Ünlü oyuncu 74 yaşındaki isimle mi aşk yaşıyor?

Son olarak Kerem Alışık ile uzun bir birlikteliği olan ve evliliğe giden ilişkilerini noktalayan Songül Öden, Instagram hikayesinde paylaştığı fotoğrafla akıllarda soru işareti uyandırdı. Songül Öden, Ermeni asıllı İngiliz oyuncu Kevork Malikyan ile çektiği fotoğrafın ortasına kalp çizerek 'Diyarbakır prensi' notunu düştü. Peki Songül Öden kimdir? Gelin hep birlikte ünlü oyuncunun yaşam öyküsüne bir göz atalım...
SONGÜL ÖDEN KİMDİR? Songül Öden, 17 Şubat 1979 tarihinde, Diyarbakır'da dünyaya geldi. Babasının adı Bedri Öden'dir. Bir abisi, bir kız kardeşi ve 3 ablası vardır. Songül Öden daha 6 aylık iken ailesi boşandı. Müteahhit bir babanın ve ev hanımı bir annenin kızı Songül Öden, genç kızlık yıllarının çoğunu Ankara'da geçirdi. İlk oyunculuk deneyimlerini Ankara Deneme Tiyatrosu'nda yaşadı.
Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun olan ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST), Ankara Deneme Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda ve de pek çok özel tiyatroda görev aldı.
1999 yılında rol aldığı Ferhunde Hanımlar adlı tv dizisi ile tiyatro dışında da oyunculuk yeteneklerini sınayan Öden, 2001 yılında Vasiyet, 2002 yılında Havada Bulut ve 2005-2007 yılları arasında ise Gümüş adlı dizilerde rol aldı. Gümüş, yayınlandığı dönemde en çok izlenen yapımlardan birisi olurken, genç oyuncuya da büyük bir popülerlik kazandırdı.
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