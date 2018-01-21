Ünlü oyuncu 74 yaşındaki isimle aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

Son olarak Kerem Alışık ile uzun bir birlikteliği olan ve evliliğe giden ilişkilerini noktalayan Songül Öden, Instagram hikayesinde paylaştığı fotoğrafla akıllarda soru işareti uyandırmıştı. Öden, Ermeni asıllı İngiliz oyuncu Kevork Malikyan ile çektiği fotoğrafın ortasına kalp çizerek 'Diyarbakır prensi' notunu düşmüştü.
Ünlü oyuncunun bu paylaşımı da aşk dedikodularının çıkmasına neden oldu. Çıkan dedikodularının ardından Songül Öden'den açıklama geldi. İşte Öden'in açıklaması...
"Dünden beri hakkımda çıkan haberleri şaşkınlıkla ve üzüntüyle takip ediyorum. Ağabeyim,meslektaşım ve memleketlim olan Kevork Malikyan’la birlikte paylaştığım fotoğrafın yorumlanış biçimi beni derinden üzdü...
Kendisiyle ağabey kardeş ilişkisi dışında başka bir yakınlığım yoktur...Bu açıklamayı yapıyor olmak dahi benim için son derece yaralayıcıdır...Gerekli hassasiyeti göstermeniz dileğiyle... Saygılarımla"
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