Ünlü oyuncu 3 aylık hamile! Bebek göründü o kaçtı...

Eşiyle boşadılar-boşanacaklar iddiaları sık sık gündeme gelen Pelin Akil hamile... Güzel oyuncunun karnı belli olmaya başladı... Yani bebek göründü...

Ünlü oyuncu 3 aylık hamile! Bebek göründü o kaçtı...

PELİN Akil 2 yıl önce oyuncu Anıl Altan ile dünya evine girmiş ve eşini geçtiğimiz günlerde bedelli askerliğe öndermişti. Boyanıyorlar iddialarını eşini askere uğurlarken paylaştığı fotoğraflarla yalanlayan güzel oyuncudan müjdeli bir haber daha geldi. Pelin Akil anne olmaya hazırlanıyor...

110
Ünlü oyuncu 3 aylık hamile! Bebek göründü o kaçtı...

Pelin Akil'in eşi Anıl Altan'ın bedelli askerlik görevi bitti ve çiftten müjdeli haber geldi.

210
Ünlü oyuncu 3 aylık hamile! Bebek göründü o kaçtı...

İki yıl önce Anıl Altan’la evlenen Pelin Akil’in, üç aylık hamile olduğu öğrenildi.

310
Ünlü oyuncu 3 aylık hamile! Bebek göründü o kaçtı...

Oyuncu, bu mutlu haberi sadece ailesiyle ve arkadaşlarıyla paylaştı.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro