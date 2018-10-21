Ünlü oyuncu 3 aylık hamile! Bebek göründü o kaçtı...

PELİN Akil 2 yıl önce oyuncu Anıl Altan ile dünya evine girmiş ve eşini geçtiğimiz günlerde bedelli askerliğe öndermişti. Boyanıyorlar iddialarını eşini askere uğurlarken paylaştığı fotoğraflarla yalanlayan güzel oyuncudan müjdeli bir haber daha geldi. Pelin Akil anne olmaya hazırlanıyor...
Pelin Akil'in eşi Anıl Altan'ın bedelli askerlik görevi bitti ve çiftten müjdeli haber geldi.
İki yıl önce Anıl Altan’la evlenen Pelin Akil’in, üç aylık hamile olduğu öğrenildi.
Oyuncu, bu mutlu haberi sadece ailesiyle ve arkadaşlarıyla paylaştı.
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