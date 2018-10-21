Ünlü oyuncu 3 aylık hamile! Bebek göründü o kaçtı...

PELİN Akil 2 yıl önce oyuncu Anıl Altan ile dünya evine girmiş ve eşini geçtiğimiz günlerde bedelli askerliğe öndermişti. Boyanıyorlar iddialarını eşini askere uğurlarken paylaştığı fotoğraflarla yalanlayan güzel oyuncudan müjdeli bir haber daha geldi. Pelin Akil anne olmaya hazırlanıyor...