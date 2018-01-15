'Ünlü olacağım' deyip tırmanan gencin zor anları

'Ünlü olacağım' deyip tırmanan gencin zor anları

Erzurum'un Oltu ilçesi Gökçedere Mahallesi'nde oturan Tayfur Yılmaz, arkadaşları ile birlikte dün yürüyüşe çıktı. Mahalleden 2.5 km uzaklıktaki 'Tekeli Taş' olarak bilinen 150 metrelik kayalık alana gitti. Tayfur Yılmaz, arkadaşlarına kendisinin dik kayaya tırmanabileceğini söyledi. Arkadaşlarının uyarısına rağmen keçi gibi kayaya tırmanmaya başlayan Tayfur Yılmaz, yaklaşık 50 metre çıktıktan sonra durdu. Korktuğu için ilerleyemediğini belirten Tayfur Yılmaz, arkadaşlarından yardım istedi.

19
'Ünlü olacağım' deyip tırmanan gencin zor anları

Arkadaşlarının durumu itfaiyeye haber vermesi üzerine ekipler, sevk edildi. Gelen itfaiye erleri, merdiven ile Tayfur Yılmaz'ı mahsur kaldığı kayadan 2 saat sonra kurtararak indirdi. Kurtarılma anını cep telefonu ile görüntüleyen Yılmaz'ın arkadaşları, "Kayayı görünce 'bize buraya tırmanırım' dedi. Biz de 'saçmalama tırmanamazsın' deyince, 'tırmanayım da görün deyip' çıkmaya başladı. İlerledikten sonra korkunca itfaiyeyi aradık" dedi.

29
'Ünlü olacağım' deyip tırmanan gencin zor anları

Görüntülenme anında arkadaşları, "Sen bir daha dağa çık göstereceğim, dağı taşı. Ünlü olacaksın" derken, oldukça tehlikeli bir bölgede olan Tayfur Yılmaz'ın ise gülerek "Ünlü olacağım" diyerek gülmesi şaşırttı.

39
'Ünlü olacağım' deyip tırmanan gencin zor anları

Erzurum Büyükşehir Oltu İtfaiye Amiri Avni Öztaş, "Gelen ihbarı değerlendirdik. Gittiğimizde çocuk kayada mahsur kalmıştı. Merdiven uzatarak kayadan indirdik. Çok tehlikeli biryerdeydi. Hava sert ve soğuktu. Biraz daha geç kalınsa soğuktan donma tehlikesi de olabilirdi. Tayfur Yılmaz'ı sağ salim indirmeyi başardık" diye konuştu.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat