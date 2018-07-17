Ünlü model podyuma emzirerek çıktı

Ünlü plaj giyimi markası Sports Illustrated'ın ABD'nin Miami kentinde düzenlediği defilesinde ilginç anlar yaşandı. Model Mara Martin, bir yandan üzerindeki pırıltılı bikiniyi tanıtırken bir yandan da bebeğini emzirdi. Martin'in beş aylık bebeğinin podyumdaki yüksek desibelli müzikten rahatsız olmaması için özel kulaklıklar da takıldı.
5 AYLIK KIZIYLA PODYUMA ÇIKTI: Sports Illustrated’in mayo koleksiyonunun tanıtımı için 16 manken podyuma çıktı. İçlerinden biri de Mara Martin’di. Martin, Florida’daki defilede 5 aylık kızı ile birlikte boy gösterdi. Altın rengi bir bikini giyen Mara, pırıltılı yeşil bir bikini altı giydirdiği kızını emzirerek podyumda yürüdü. Şaşkın bakışlar altında yürüyen mankene, şaşkınlığını üstünden atan izleyiciler daha sonra alkışlarla eşlik etti.
Mara Martin, Miami Yüzme Haftası kapsamında podyuma çıkmak üzere seçmelere giren ve defileye çıkmaya hak kazanan 16 model arasındaydı. O gece defilede görev alan modeller arasında paralimbik snowboard şampiyonu Brenna Huckaby de vardı.
Miami Yüzme Haftası etkinlikleri kapsamındaki defilede, her boy ve bedende model podyuma çıktı.
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