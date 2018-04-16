Ünlü model için iğrenç yorum! Eşinin verdiği cevap tam bir bomba

Manchester City ligin bitmesine 5 hafta kala İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan ederken ünlü oyuncu Peter Crouch'un Twitter'a yazdığı tebrik mesajına bir taraftarın ünlü futbolcunun eşi Abbey Clancy ile ilgili verdiği cevap herkesi şoke etti. İngiltere'de tüm sezonu lider geçiren Manchester City, bitime haftalar kalan en büyük rakibi Manchester United'ın puan kaybetmesiyle şampiyonluk ipini göğüsledi. Ligde küme düşmemek için mücadele veren Stoke City'nin ünlü santraforu Peter Crouch, Twitter hesabından şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'yi kutlayarak, "Tebrikler, bu sezon tam bir köpek balığı gibiydiniz" yazdı.

Peter Crouch'un centilmen tweet'ine cevap veren bir City taraftarının yazdıkları ise hayrete düşüren cinstendi. Ünlü oyuncuya teşekkür eden taraftar, bu jestine karşılık olarak bundan sonra kendisini tatmin ederken Peter Crouch'un eşini düşünmeyi bırakacağını söyledi. Herkes bu cevabın şaşkınlığını yaşarken Peter Crouch'tan taraftara cevap geldi ve ünlü oyuncu, "Bu harika olur dostum" yazarak Twitter'ı adeta salladı. Hem City taraftarının hem de Crouch'un tweet'i binlerce beğeni aldı.



