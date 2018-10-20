Ünlü model evlendi Donald Trump'ın kızı İvanka Trump'a elti oldu

Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner ile evlenen eski Victoria's Secret meleği olan Karlie Kloos, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile elti oldu.

Bir dönem Victoria's Secret modeli olan Karlie Kloss, yaklaşık 8 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Joshua Kushner ile bu yaz ani bir şekilde nişanlanmıştı. Kloss, geleneği yine bozmayarak yine aynı şekilde Instagram sayfasından evlendiğini duyurdu. Twitter

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ABD’li top model düğünde çekilmiş bir fotoğrafının altına sadece evlendikleri tarihi yazmakla yetindi: 10.18.2018. 33 yaşındaki iş insanı Kushner ile 26 yaşındaki Kloss'un evlilik törenine aralarında ailelerinin ve arkadaşlarının olduğu 80 kişi katıldı. Kloss, tören için Dior tasarımı bir gelinlik giydi.

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Yatırımcı olarak çalışan Joshua Kushner, ABD Başkanı Donalp Trump'ın büyük kızı Ivanka'nın kocası Jared Kushner'ın kardeşi. Bu evlilik sonucu Karlie Kloss ile Ivanka Trump da elti oldu. Twitter

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