Ünlü isimden olay paylaşım! Oyuncu olacağı o zamandan belliymiş

Yağmur Tanrısevsin Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sahne tozunu daha ufak yaşlarda yuttuğunu gösterirken, 9 yaşındayken deneyimlediği tiyatro performasını 'TBT anısına… 9 yaşındayken oynadığım ilk dram sahnesi' notuyla paylaştı.

Uzun süredir şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç'la birlikte olan Yağmur Tanrısevsin'in bu paylaşımı büyük beğeni görürken takipçileri onun minik yaştaki bu performasını öven ifadeler kullandı. İşte Yağmur Tanrısevisn'in paylaşımı...

Yağmur Tanrısevsin kimdir?

24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin’de doğmuştur. Aslen Mersin’lidir. Mersin’de büyüdü. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin’de okudu. Üniversiteyi kazanınca 2010 yılında geldiği İstanbul’da Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümüne okumaktadır.

The Tragedy isimli korku filminde Jennifer rolüne hayat veren Yağmur Tanrısevsin, aynı zamanda bambi markasının reklam filmlerinde marka yüzü haline gelmiştir.

Craft Oyunculuk Atöylesi’nde eğitim almaya başladıktan bir yıl sonra bağlı olduğu ajanstan gelen teklif üzerine 2011 yılında başrollerini Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Vahide Gördüm ve Metin Çekmez’in paylaştığı “Adını Feriha Koydum” adlı dizide rol alarak oyunculuk hayatına başlamıştır.