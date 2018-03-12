Ünlü iş adamı Necati Aslan hayatını kaybetti!

Türkiye'nin ağır sanayi alanındaki kuruluşlarından İÇDAŞ A.Ş.'nin (İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan, bugün öğle saatlerinde yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Necati Aslan için Kasımpaşa’daki Büyükpiyalepaşa Camii’nde 13 Mart Salı günü öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacağı öğrenilirken, cenazesi Beşiktaş’taki Ulus Mezarlığı’nda aile kabristanında toprağa verilecek.

ÇTSO'DAN TAZİYE: Necati Aslan'ın vefatı nedeniyle Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, taziye mesajı yayımladı.

Semizoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman mütevazi kişiliği, Türk sanayisinin ve ülkemiz ekonomisinin gelişimine yaptığı katkılar ve çalışkanlığı ile yad ederek şükranla anacağımız Necati Aslan'a Allah'tan rahmet, ağabeyi Tacettin Aslan ve kardeşi Bayram Aslan'a, yönetim kurulu eski başkanımız sayın Bülend Engin'e ve tüm İÇDAŞ ailesine, Türk iş dünyasına şahsım ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası adına başsağlığı diliyorum."