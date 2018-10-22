Ünlü fizikçi Hawking’den geri kalanlar satılıyor...

Tekerlekli sandalyenin 10 bin ile 15 bin sterlin (73 bin ile 109 bin lira) arasında bir fiyata, “Genişleyen Evrenlerin Özellikleri” başlıklı, sadece beş kopyası bulunan, 1965 yılındaki tezinin ise 100 bin ile 150 bin sterlin (730 bin ile 1 milyon 90 bin lira) arasında bir fiyata satılması bekleniyor.