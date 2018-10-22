Ünlü fizikçi Hawking’den geri kalanlar satılıyor...

Hawking 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden; ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum etti.
Ünlü bilim insanı, 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için, tekerlekli sandalyesine yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyordu
Tekerlekli sandalyenin 10 bin ile 15 bin sterlin (73 bin ile 109 bin lira) arasında bir fiyata, “Genişleyen Evrenlerin Özellikleri” başlıklı, sadece beş kopyası bulunan, 1965 yılındaki tezinin ise 100 bin ile 150 bin sterlin (730 bin ile 1 milyon 90 bin lira) arasında bir fiyata satılması bekleniyor.
Geçtiğimiz Mart ayında hayata gözlerini yuman Stephen Hawking, evreni yöneten temel yasalar üzerine yoğunlaştı. Roger Penrose ile Einstein'ın Görelilik Teorisinin genelde mekân ve zamanı ima ettiğini, Big Bang'te bir başlangıç olsa da kara deliklerin evrene son vereceğini savundu.
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