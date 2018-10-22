Ünlü fizikçi Hawking’den geri kalanlar satılıyor...

Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking’in akıllı tekerlekli sandalyesi ve evrenin başlangıcı konulu doktora tezi açık arttırmaya çıkacak.

Ünlü fizikçi Hawking’den geri kalanlar satılıyor...

Hawking 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden; ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum etti.

14
Ünlü fizikçi Hawking’den geri kalanlar satılıyor...

Ünlü bilim insanı, 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için, tekerlekli sandalyesine yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyordu

24
Ünlü fizikçi Hawking’den geri kalanlar satılıyor...

Tekerlekli sandalyenin 10 bin ile 15 bin sterlin (73 bin ile 109 bin lira) arasında bir fiyata, “Genişleyen Evrenlerin Özellikleri” başlıklı, sadece beş kopyası bulunan, 1965 yılındaki tezinin ise 100 bin ile 150 bin sterlin (730 bin ile 1 milyon 90 bin lira) arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

34
Ünlü fizikçi Hawking’den geri kalanlar satılıyor...

Geçtiğimiz Mart ayında hayata gözlerini yuman Stephen Hawking, evreni yöneten temel yasalar üzerine yoğunlaştı. Roger Penrose ile Einstein'ın Görelilik Teorisinin genelde mekân ve zamanı ima ettiğini, Big Bang'te bir başlangıç olsa da kara deliklerin evrene son vereceğini savundu.

44
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro