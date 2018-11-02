SON DAKİKA

Ümraniye'de metro inşaatı yanındaki yol çöktü 2 kişi toprak altında

Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde yapımı süren metro çalışmasının olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle saat 01.30 sıralarında yolda çökme meydana geldi.

Göçük altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı: Bu sırada yandaki inşaat alanında bulunan güvenlik kulübesindeki iki görevli göçük altından kaldı. Göçük çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sonucu saat 08.00 sıralarında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan, çevreye doğalgaz kokusu yayılması üzerine vatandaşlar sokağa döküldü. Bölgeye sevk edilen doğalgaz ekipleri caddedeki gaz akışını kesti. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden açıklama: İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise çökmenin, Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın Parseller İstasyonu ile Depo Sahası arasındaki tünel imalatlarının, istasyon tarafındaki son genişletme etabında meydana geldiği bildirildi.

İstasyon kazı destek sisteminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı duyurulan açıklamada, "Çöken kısım istasyon dışında; yol altında, site önünde yer almakta olup siteye ait güvenlik kulübesi oluşan boşluğa düşmüştür. Alınan ilk bilgilerde güvenlik kulübesi içerisinde 2 kişinin bulunduğu ifade edilmiş olup kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, İBB raylı sistemler, AKOM, itfaiye, yol bakım, İSKİ, zabıta, 153 Yerinde Çözüm ekiplerinin 10 araç ve iş makinesi, 38 personel ile olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Zemin altındaki boşluktan kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor: Çalışmalar sırasında çevredeki bina ve yol ölçümlerinin düzenli olarak kontrol edildiği belirtilen açıklamada, "Yapılan kontrollerde olay öncesinde herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir. Çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Meydana gelen çökmenin zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

  • Güncel 02 Kasım 2018 08:43
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Ümraniye'de metro inşaatı yanındaki yol çöktü 2 kişi toprak altında videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro