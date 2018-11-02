Ümraniye'de metro inşaatı yanındaki yol çöktü 2 kişi toprak altında

Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde yapımı süren metro çalışmasının olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle saat 01.30 sıralarında yolda çökme meydana geldi.

Göçük altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı: Bu sırada yandaki inşaat alanında bulunan güvenlik kulübesindeki iki görevli göçük altından kaldı. Göçük çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sonucu saat 08.00 sıralarında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan, çevreye doğalgaz kokusu yayılması üzerine vatandaşlar sokağa döküldü. Bölgeye sevk edilen doğalgaz ekipleri caddedeki gaz akışını kesti. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden açıklama: İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise çökmenin, Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın Parseller İstasyonu ile Depo Sahası arasındaki tünel imalatlarının, istasyon tarafındaki son genişletme etabında meydana geldiği bildirildi.

İstasyon kazı destek sisteminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı duyurulan açıklamada, "Çöken kısım istasyon dışında; yol altında, site önünde yer almakta olup siteye ait güvenlik kulübesi oluşan boşluğa düşmüştür. Alınan ilk bilgilerde güvenlik kulübesi içerisinde 2 kişinin bulunduğu ifade edilmiş olup kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, İBB raylı sistemler, AKOM, itfaiye, yol bakım, İSKİ, zabıta, 153 Yerinde Çözüm ekiplerinin 10 araç ve iş makinesi, 38 personel ile olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Zemin altındaki boşluktan kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor: Çalışmalar sırasında çevredeki bina ve yol ölçümlerinin düzenli olarak kontrol edildiği belirtilen açıklamada, "Yapılan kontrollerde olay öncesinde herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir. Çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Meydana gelen çökmenin zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.