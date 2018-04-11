Uluslararası Buluşlar Fuarına 'Kurmalı Tencere' ile katıldık

Fuara, Arife Sare Aydın, yemek pişirilirken kendiliğinden karıştırılmasını sağlayan ve kurma mekanizmasıyla kontrol edilen karıştırıcı içeren, "kurmalı tencere" buluşuyla katılıyor. Raşit Ahıska da 30-50 gram buzu 1-3 dakikada üreten ve bunu otomatik veya elle servis edebilen, "masaüstü termoelektrik buz makinesi" buluşuyla etkinlikte yer alıyor. Adnan Kal ve Uğur Kal ikilisi ise fuara, fren yapan aracın ve yol bariyer sisteminin hasar görmesine engel olan "hız ayarlı yol kasisi" buluşuyla katılım gösteriyor.