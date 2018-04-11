Uluslararası Buluşlar Fuarına 'Kurmalı Tencere' ile katıldık

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) aracılığıyla 3 Türk mucitin de katıldığı "46. Cenevre Uluslararası Buluşlar Fuarı" başladı. 45 ülkeden 700'den fazla katılımcının yaklaşık bin buluşu tanıtıcağı fuarda, TÜRKPATENT aracılığıyla 3 Türk mucit de buluşlarını tanıtma imkanı bulacak. Fuara, Arife Sare Aydın, yemek pişirilirken kendiliğinden karıştırılmasını sağlayan ve kurma mekanizmasıyla kontrol edilen karıştırıcı içeren, "kurmalı tencere" buluşuyla katılıyor.
ürk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) aracılığıyla 3 Türk mucidin de katıldığı "46. Cenevre Uluslararası Buluşlar Fuarı" başladı. Dünyanın en önemli buluş fuarlarından kabul edilen fuarın açılışına, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Moller, Cenevre Kantonu Meclis Başkanı Eric Leyvraz ve çok sayıda üst düzey konuk katıldı. 45 ülkeden 700'den fazla katılımcının yaklaşık bin buluşu tanıtacağı fuarda, TÜRKPATENT aracılığıyla 3 Türk mucit de buluşlarını tanıtma imkanı bulacak.
Fuara, Arife Sare Aydın, yemek pişirilirken kendiliğinden karıştırılmasını sağlayan ve kurma mekanizmasıyla kontrol edilen karıştırıcı içeren, "kurmalı tencere" buluşuyla katılıyor. Raşit Ahıska da 30-50 gram buzu 1-3 dakikada üreten ve bunu otomatik veya elle servis edebilen, "masaüstü termoelektrik buz makinesi" buluşuyla etkinlikte yer alıyor. Adnan Kal ve Uğur Kal ikilisi ise fuara, fren yapan aracın ve yol bariyer sisteminin hasar görmesine engel olan "hız ayarlı yol kasisi" buluşuyla katılım gösteriyor.
Öte yandan Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık fuarın açılışında Türk mucitlerle bir araya geldi. Buluşlar hakkında Türk mucitlerden bilgi alan Uyanık, diğer ülke standlarını da gezerek yeni buluşları inceleme fırsatı buldu. Fuar 15 Nisan'da sona erecek.
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