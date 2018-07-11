Uluorta kameralar önüne sevgilisinin kalçasını ısırdı

İngiltere'li reality show yıldızı Chloe Ferry, bir yandan Instagram'ı sallarken şimdi de erkek arkadaşıyla magazin gündemini salladı. Çiftin bu görüntüleri çok konuşulacak cinsten. Chloe Ferry'nin erkek arkadaşı Sam Gowland eğlence mekanı çıkışında Ferry'nin kalçasını ısırdı .

Uluorta kameralar önüne sevgilisinin kalçasını ısırdı

İngiltere'li reality show yıldızı Chloe Ferry, bir yandan Instagram'ı sallarken şimdi de erkek arkadaşıyla magazin gündemini salladı. Çiftin bu görüntüleri çok konuşulacak cinsten. Chloe Ferry'nin erkek arkadaşı Sam Gowland eğlence mekanı çıkışında Ferry'nin kalçasını ısırdı .

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Uluorta kameralar önüne sevgilisinin kalçasını ısırdı

Eğlence hayatına düşkünlüğü ile dikkatleri üzerine çeken Chloe Ferry, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Transparan pantolonuyla tüm bakışları üzerine çekmeyi başaran Chloe Ferry'nin erkek arkadaşını, Ferry'nin kalçasını uluorta ısırdı.

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Uluorta kameralar önüne sevgilisinin kalçasını ısırdı

Transparan pantolonunu topuklu ayakkabılarıyla tamamlayan Chloe, objektiflerin yakın markajındayken olanlar oldu. Araca yöneldiği anda sevgilisini yakalayan Sam, bir anda kalçasından tutarak objektifler önünde ısırdı. Bu görüntüler çok konuşuldu.

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Uluorta kameralar önüne sevgilisinin kalçasını ısırdı

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