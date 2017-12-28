Uludere'de ölen 34 kişi mezarları başında anıldı!

Uludere ilçesi Ortasu Köyü Irak sınırında 28 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen hava operasyonunda, Irak'tan kaçak mal getiren aralarında çocukların da olduğu 34 kişi hayatını kaybetti. Ölenler için bugün Gülyazı köyü mezarlığında düzenlenen anma törenine, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, HDP Milletvekilleri Aycan İrmez, Leyla Birlik, Mithat Sancar, hayatını kaybedenlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ise, bu olayda sorumlululuğu olanları kınadıklarını belirterek, "Bugüne kadar sorumluların ortaya çıkarılmaması, hiçbir hukuki adli bir işlemin sağlıklı yürütülmemesi, örtbas edilmesi aslında bir tesadüf değil. İşte Türkiye bugün KHK'lar ile OHAL ile yönetiliyor. Biliyoruz ki hakikatlerle yüzleşirsek o zaman barış ve demokrasiyi el birliği ile bu topraklara getirebiliriz" ifadelerini kullandı.