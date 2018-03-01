Ülkeyi karıştıran olay! İlişki sözü veren yıldıza hükümetten çelme

İtalya'da 2017 yılının aralık ayında gerçekleştirilen ve yüzde elli dokuz 'Hayır' çıktığı referandum öncesi takipçilerine hayır vermeleri karşılığında cinsel ilişki sözü vaad eden Paola Saulino için hükümet harekete geçti. Daha önceki seçimleri etkileyen cinsel içerikli film yıldızı için önlem alındı. Gelecek seçimlerde oylamayı etkilemesin diye Saulino'nun Instagram hesabı kapatıldı.
Hükümete karşı savaş açan Paola Saulino, rahat durmamaya kararlı. Fanatik Napoli taraftarı İtalyan model Paola Saulino, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le tur mücadelesi yapacak olan futbolculara ilginç bir "motivasyon" taktiği uygulamıştı. İtalya'daki referandumda "Hayır" oyu veren 1 milyon erkekle buluşma turunda olan Saulino, Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde tüm futbolcularla birlikte olacağını belirtmişti.
Instagram'da 258 bin takipçisi olan Paola Saulino'nun fotoğrafları ise beğeni rekorları kırıyor.
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