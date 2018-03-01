Ülkeyi karıştıran olay! İlişki sözü veren yıldıza hükümetten çelme

İtalya'da 2017 yılının aralık ayında gerçekleştirilen ve yüzde elli dokuz 'Hayır' çıktığı referandum öncesi takipçilerine hayır vermeleri karşılığında cinsel ilişki sözü vaad eden Paola Saulino için hükümet harekete geçti. Daha önceki seçimleri etkileyen cinsel içerikli film yıldızı için önlem alındı. Gelecek seçimlerde oylamayı etkilemesin diye Saulino'nun Instagram hesabı kapatıldı.



