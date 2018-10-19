Ülke ayağa kalktı! Antrenörü sporcuyu böyle tokatladı

Japonya'da bir antrenörün öğrencisine tokat attığı görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerin ardından antrenör, Jimnastik Derneği'nden atıldı ve Ulusal Eğitim Merkezi'ne ayak basması yasaklandı. 18 yaşındaki Japon sporcu Sae Miyakawa, antrenörüne verilen bu cezayı ağır bulduğunu dile getirdi.

Doha'daki jimnastik dünya şampiyonalarında yarışacak bir aday olan sporcu, antrenörün antrenman sırasında bazen kafasına vurduğunu ancak 2020 Tokyo'ya hazırlanırken hala onun altında antrenman yapmak istediğini söyledi.

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