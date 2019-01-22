Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan konuşurken THY hostesi fenalaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki hangar ve bazı tesislerinin açılış törenine katıldı. Turhan açılış töreninde bir konuş ayaptı. Bakan Turhan'ın konuşması sırasında salonda bulunan bir THY hostesi fenalaştı. Hostesi gören bakan Turhan konuşmasına ara verdi. Hostese ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı.

Kürsüde Hostesin fenalaştığını gören bakan Turhan konuşmasını keserek sağlık ekiplerine haber verdi. O sırada hostese çevredekiler ve hostes arkadaşları müdahalede bulundu. Hareketli anların yaşandığı salonda herkes merakla hostesin başında toplandı. Hostese iş arkadaşları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kendine gelebildi ve hostesin durumunun iyi olduğu öğrenildi.