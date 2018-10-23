Ufak Tefek Cinayetler'in Burcu'su Duygu Sarışın Edip'in ölümü hakkında konuştu

Star TV ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Burcu karakterine hayat veren oyuncu Duygu Sarışın, dizi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen gibi isimlerin başrolde yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler'de canlandırdığı Burcu karakteriyle büyük bir hayran kitlesine kavuşan Duygu Sarışın, NTV'ye verdiği röportajda dizi hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu ilk sezon öldürülen Edip'in ölümü hakkında bakın neler söyledi. Twitter

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Ufak Tefek Cinayetler’deki Burcu karakteriyle büyük beğeni topladınız. Dizideki performanslar kadar kıyafetler, replikler ve karakterler de fenomen oldu. Siz nasıl tepkiler alıyorsunuz?



- Burcu, oyuncuya imkan veren renk çeşitliliği olan bir karakter. Enerjisel anlamda beğenildiğini düşünüyorum. Dışarıdan Burcuya tepkili ama bana sevgi dolu yaklaşımlarla karşılaşıyorum. Yeni Burcu küllerinden doğan çok daha güçlü bir biçimde kendini bize gösteriyor. Twitter

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Özellikle sezon finalindeki Arzu-Burcu kavga sahnesi çok konuşuldu. Sizi en zorlayan sahnelerden biriydi diyebilir miyiz?



- Beni zorlamaktan ziyade en keyif aldığım ve heyecanlandığım sahnelerden biri diyebilirim. Tülin Özen (Arzu) ile bu sahne için iki gün ve set aralarında çalıştık. Oldukça tutkulu ve gerçekçi bir kavga sahnesi olarak seyirciye yansıması da bizi ayrıca mutlu etti. Twitter

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