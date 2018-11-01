Ufak Tefek Cinayetler'in Arzu'su Tülin Özer kimdir nereli sevgilisi kim?

Bir dönemin efsane dizisi 'Beyaz Gelincik'te 'Meryemce' karekteri ile Türk izleyicisine kendini sevdiren Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan Tülin Özer kimdir? Tülin Özer nereli? Tülin Özer kiminle evli?

Ufak Tefek Cinayetler'in Arzu'su Tülin Özer kimdir nereli sevgilisi kim?

UFAK Tefek Cinayetler dizisinde Edip Hoca'nın Arzu çıktı ve Arzu başka bir ismi öldürmeye giderken geçirdiği kazada öldü. Böylece Arzu karekterini canlandıran Tülin Özer Ufak Tefek Cinayetler dizisinden ayrılmış oldu. Türkiye'nin ilk kez Beyaz Gelincik dizisinin Meryemce'si olarak tanıdığı Tülin Özer kimdir? Gerçek hayattaki sevgilisi kim? Sevgilisi ile Ufak Tefek Cinayetler'de yan yana oynadı ama kimse neden fark edemedi? Tülin Özer nereli? Tülin Özer hangi dizilerde oynadı? Tülin Özer hangi filmlerde oynadı? Tülin Özer'in aldığı ödüller hangileri... İşte tüm bilinmeyenleriyle Tülin Özer...

127
Ufak Tefek Cinayetler'in Arzu'su Tülin Özer kimdir nereli sevgilisi kim?

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Arzu'su Pelin Özer aslen Artvinli... 24 Aralık 1979 yılında İskenderun'da doğdu. Lise hayatı İzmir'de geçen oyuncu İzmir Bornova Lisesi'nden mezun oldu.

227
Ufak Tefek Cinayetler'in Arzu'su Tülin Özer kimdir nereli sevgilisi kim?

Üniversite eğitimine İstanbul'da devam eden Tülin Özen İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nde okudu. Tülin Özen üniversite eğitimi devam ederken oyuncu olmaya karar verdi ve Yeditepe Oyuncuları'nda burslu olarak öğrenimine devam etme kararı aldı.

327
Ufak Tefek Cinayetler'in Arzu'su Tülin Özer kimdir nereli sevgilisi kim?

Beyaz Gelincik dizisinde oynadığı 'Meryemce' karekteriyle kendini tanıtan Tülin Özel'in sesinin de güzel olduğu ve oyunculuğa başlamadan önce bir süre İstanbul'daki Türkü barlarda sahne aldığını biliyor muydunuz?

427
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro