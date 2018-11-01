Ufak Tefek Cinayetler'in Arzu'su Tülin Özer kimdir nereli sevgilisi kim?

UFAK Tefek Cinayetler dizisinde Edip Hoca'nın Arzu çıktı ve Arzu başka bir ismi öldürmeye giderken geçirdiği kazada öldü. Böylece Arzu karekterini canlandıran Tülin Özer Ufak Tefek Cinayetler dizisinden ayrılmış oldu. Türkiye'nin ilk kez Beyaz Gelincik dizisinin Meryemce'si olarak tanıdığı Tülin Özer kimdir? Gerçek hayattaki sevgilisi kim? Sevgilisi ile Ufak Tefek Cinayetler'de yan yana oynadı ama kimse neden fark edemedi? Tülin Özer nereli? Tülin Özer hangi dizilerde oynadı? Tülin Özer hangi filmlerde oynadı? Tülin Özer'in aldığı ödüller hangileri... İşte tüm bilinmeyenleriyle Tülin Özer...