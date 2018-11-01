Ufak Tefek Cinayetler'in Arzu'su Tülin Özer kimdir nereli sevgilisi kim?

UFAK Tefek Cinayetler dizisinde Edip Hoca'nın Arzu çıktı ve Arzu başka bir ismi öldürmeye giderken geçirdiği kazada öldü. Böylece Arzu karekterini canlandıran Tülin Özer Ufak Tefek Cinayetler dizisinden ayrılmış oldu. Türkiye'nin ilk kez Beyaz Gelincik dizisinin Meryemce'si olarak tanıdığı Tülin Özer kimdir? Gerçek hayattaki sevgilisi kim? Sevgilisi ile Ufak Tefek Cinayetler'de yan yana oynadı ama kimse neden fark edemedi? Tülin Özer nereli? Tülin Özer hangi dizilerde oynadı? Tülin Özer hangi filmlerde oynadı? Tülin Özer'in aldığı ödüller hangileri... İşte tüm bilinmeyenleriyle Tülin Özer...
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Arzu'su Pelin Özer aslen Artvinli... 24 Aralık 1979 yılında İskenderun'da doğdu. Lise hayatı İzmir'de geçen oyuncu İzmir Bornova Lisesi'nden mezun oldu.
Üniversite eğitimine İstanbul'da devam eden Tülin Özen İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nde okudu. Tülin Özen üniversite eğitimi devam ederken oyuncu olmaya karar verdi ve Yeditepe Oyuncuları'nda burslu olarak öğrenimine devam etme kararı aldı.
Beyaz Gelincik dizisinde oynadığı 'Meryemce' karekteriyle kendini tanıtan Tülin Özel'in sesinin de güzel olduğu ve oyunculuğa başlamadan önce bir süre İstanbul'daki Türkü barlarda sahne aldığını biliyor muydunuz?
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER