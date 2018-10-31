Ufak Tefek Cinayetler'de skandal hata bizzat senarist sırrı ifşa etmiş

Daha önce polise giden ancak son anda Mehmet tarafından son anda durdurulan Taylan'ı ormanda öldürmek üzere iken Emre'nin ortaya çıkmasıyla başarılı olamayan Arzu, bu sefer de kendisini tehdit eden Emre'yi öldürmek için harekete geçti. Emre'yi araba ile ormanda bir çeşmede öldürmek isteyen Arzu'nun aracına son anda başka bir araç çarptı.