Ufak Tefek Cinayetler'de skandal hata bizzat senarist sırrı ifşa etmiş

STAR TV'nin fenomen haline gelen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de Edip Hoca'nın katili ortaya çıktı. Haftalardır katilin kim olduğunu merak eden izleyiciye dizisinin senaristinin haftalar önceden katili gösterdiği ama kimsenin görmediği iddiası doğru mu?.. Edip Hoca'nım katili olduğu ortaya çıkan Arzu'yu kim öldürdü?... Arzu'nun kaza sahnesindeki skandal hata ne?.. Arzu karekterini oynayan Tülin Özen neden diziden ayrıldı?.. Merve dünkü bölümde neden yoktu?.. İşte Ufak Tefek cinayetlerin son bölümünde yaşananlar ve skandal hatalar...
Sezon finalinde öldürülen Edip Hoca'nın katilinin dizideki mahşerin dört atlısı olarak gösterilen 4 kadın başrol oyuncusundan Arzu olduğu ortaya çıktı. Arzu, herşeyi eşi Mehmet'e itiraf etti. Ardından da sırrı bilen ama konuşacağından şüphelendiği isimleri öldürmek için harekete geçti...
Daha önce polise giden ancak son anda Mehmet tarafından son anda durdurulan Taylan'ı ormanda öldürmek üzere iken Emre'nin ortaya çıkmasıyla başarılı olamayan Arzu, bu sefer de kendisini tehdit eden Emre'yi öldürmek için harekete geçti. Emre'yi araba ile ormanda bir çeşmede öldürmek isteyen Arzu'nun aracına son anda başka bir araç çarptı.
Arzu'nun aracı taklalar atarken, Arzu'ya çarpan aracın bir kamyonet olduğu görüldü. Aracın içindeki Arzu'nun her yeri kan içinde kalırken, skandal bir çekim hatası Ufak Tefek Cinayetler'in sıkı takipçilerinin gözünden kaçmadı.
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