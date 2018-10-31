Ufak Tefek Cinayetler'de olay ayrılık! Başrol oyuncusu çekti gitti

Ufak Tefek Cinayetler dizisi 39. son bölümde şok bir ayrılık yaşandı. Ufak Tefek Cinayetler'in son bölüm final sahnesinde Tülin Özen'in canlandırdığı Arzu, Emre Çelen'i arabayla öldürmek isterken bir kamyonun çarpmasıyla kaza geçirdi.
Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 30 Ekim Salı akşamı yayınlanan son bölümünde şok gelişmeler yaşandı. Sarmaşık'ta Edip'in öldürülmesinin ardından ikinci bir cinayet daha yaşandı.
Ufak Tefek Cinayetler'in son bölüm final sahnesinde Arzu gece ormanda koşan Emre Çelen'i arabayla takip etti. Emre'yi arabayla çarparak öldürmek üzere olan Arzu'nun başına beklenmedik bir olay geldi. Arzu'nun arabasına ormanın içinden çıkan büyük bir araç hızla çarparak takla attırdı.
Arzu'nun ise defalarca takla atan otomobilinin içinde hareketsiz yattığı görüldü. Emre ise kazayı görünce büyük şok yaşadı. Arzu'ya kimin çarptığı ve öldürdüğü ise yeni bölümlerde ortaya çıkacak.
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