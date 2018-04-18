Ufak Tefek Cinayetler'de katilin kim olduğu belli mi detaya dikkat

Star TV ekranlarında izleyici karşına çıkan Ufak Tefek Cinayetler 25.son bölümü ile soru işaretlerini izleyicinin kafasına kondurdu ve gitti. En önemli gündem maddesi ise Oya ile Serhan'ın ilişkisini öğrenen Merve'nin ne yapacağı. Ayrıca son bölümde bazı detaylar, ölen ve katil için ipuçları verdi. Neydi o ipuçları? Ufak Tefek Cinayetler izleyicisi sona yaklaşıyor mu?