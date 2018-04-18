Ufak Tefek Cinayetler'de katilin kim olduğu belli mi detaya dikkat

Star TV ekranlarında izleyici karşına çıkan Ufak Tefek Cinayetler 25.son bölümü ile soru işaretlerini izleyicinin kafasına kondurdu ve gitti. En önemli gündem maddesi ise Oya ile Serhan'ın ilişkisini öğrenen Merve'nin ne yapacağı. Ayrıca son bölümde bazı detaylar, ölen ve katil için ipuçları verdi. Neydi o ipuçları? Ufak Tefek Cinayetler izleyicisi sona yaklaşıyor mu?
Ufak Tefek Cinayetler 25. bölümde dizinin tüm izleyenlerinin merak ettiği sorunun cevabı hakkında yeni ipuçları gelmeye başladı. Merve'nin Oya ile Serhan'ın ilişkisini öğrenmeye başlamasıyla beraber Sarmaşık'ta işler karışıyor.
Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler, Salı gününe damga vurmaya devam ediyor. İlk günden beri dizinin örgüsü, karakterlerden birinin camdan atılarak öldürüldüğüne işaret ediyordu. Dizide hikaye ilerledikçe izleyicilerin merakla beklediği olaya da yaklaşılıyor.
Sarmaşık'ın 'kraliçesi' Merve, bir önceki bölümde herkesin önünde zor bir duruma düşmüştü. Ancak bu zor durumun içinden de hiç hasar almadan sıyrılmayı başardı. Oya ve Serhan'ın ilişkisini öğrenen Merve, acele etmeden sinsi bir plan hazırlığına başladı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER