Ufak Tefek Cinayetler 26. yeni bölüm özel sahne

Ufak Tefek Cinayetler 26. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Ufak Tefek Cinayetler 26. yeni bölümüyle 24 Nisan 2018 Salı akşamı Star'da...

Ufak Tefek Cinayetler 17 Nisan 2018 Salı akşamı yayınlanan 25. bölümünde: Merve hem Sarmaşık’a rezil oldu hem de büyük gerçeği nihayet öğrendi! Şimdi başlasın işte büyük savaş! Kimse bilemez aklından ne geçtiğini. Hiç beklenmedik hamleler yapmaya başlıyor Merve... Bu aşk, Oya’nın sonunu getirecek gibi. Sarmaşık artık tutuşmaya başladı. Diğer tarafta Kemal başkomiser yeni bir ipucu yakaladı, cinayeti aydınlatıyor artık. Kim öldü? Kim öldürdü?