Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölümüyle 27 Mart 2018 Salı akşamı Star'da...

Ufak Tefek Cinayetler 20 Mart 2018 Salı akşamı yayınlanan 21. bölümünde: Artık Sarmaşık’ta kimseye rahat bir uyku yok. Çünkü içlerinden biri her an öldürülebilir! Düğünde yaşanan felaketten sonra herkes şundan emin: Sarmaşık’ta soğukkanlı bir katil var! Peki, katil kim?

Merve, Pelin ve Arzu birbirlerinden şüpheleniyor. Kavga ciddileşiyor, Sarmaşık birden siyaha çalıyor derken Merve duruma el koyuyor. Ancak olaylar hiç olmadık biçimde gelişiyor ve Merve’nin güç gösterisi, bir aile dramına yol açıyor. Geçmişte toprağın altına gömülen şeytanlar da bir bir çıkıyor ve gözünü kin bürümüş Tunç, bir türlü Merve’yle Pelin’in peşini bırakmıyor.