Ufak Tefek Cinayetler 20. yeni bölüm özel sahne

Ufak Tefek Cinayetler 20. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Ufak Tefek Cinayetler 20. yeni bölümüyle 13 Mart 2018 Salı akşamı Star'da...

Ufak Tefek Cinayetler 6 Mart 2018 Salı akşamı yayınlanan 19. bölümünde: Arzu, Merve'nin yalanını, Oya da Burcu’nun oyununu çözüyor. Şimdi ikisi için de kara günler başlıyor. 5 kadın zincirleme birbirini zehirlemeye başlıyorlar. Çember git gide daralıyor. Artık biri birinden kurtulmak zorunda!

Merve; Arzu ve Oya ittifakını tek hamleyle dağıtıyor. Arzu da Oya'ya düşman oluyor. Sonunda sarmaşık Oya'yı kuşatıyor. Ve Kemal Başkomiser korkunç bir sırrı öğreniyor! Görülen o ki; bu araştırdıkları, işlenen ilk cinayet değil! Kadınların savaşı aslında daha şimdiden 'can alma' seviyesine geliyor.