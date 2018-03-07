Ufak Tefek Cinayetler 20. yeni bölüm özel sahne

Ufak Tefek Cinayetler 20. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Ufak Tefek Cinayetler 20. yeni bölümüyle 13 Mart 2018 Salı akşamı Star'da...
Ufak Tefek Cinayetler 6 Mart 2018 Salı akşamı yayınlanan 19. bölümünde: Arzu, Merve'nin yalanını, Oya da Burcu’nun oyununu çözüyor. Şimdi ikisi için de kara günler başlıyor. 5 kadın zincirleme birbirini zehirlemeye başlıyorlar. Çember git gide daralıyor. Artık biri birinden kurtulmak zorunda!
Merve; Arzu ve Oya ittifakını tek hamleyle dağıtıyor. Arzu da Oya'ya düşman oluyor. Sonunda sarmaşık Oya'yı kuşatıyor. Ve Kemal Başkomiser korkunç bir sırrı öğreniyor! Görülen o ki; bu araştırdıkları, işlenen ilk cinayet değil! Kadınların savaşı aslında daha şimdiden 'can alma' seviyesine geliyor.
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