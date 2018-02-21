Ufak Tefek Cinayetler 18. yeni bölüm özel sahne

Ufak Tefek Cinayetler 18. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Ufak Tefek Cinayetler 18. yeni bölümüyle 27 Şubat 2018 Salı akşamı Star'da...

Ufak Tefek Cinayetler 20 Şubat 2018 Salı akşamı yayınlanan 17. bölümünde: İki değişik tür kadın, iki farklı hareket planı... Merve'nin Serhan'ı farklı, Oya'nınki farklı. Peki kim ona iyi geliyor? Serhan'ın kimi istediği belli ama Oya'nın düşmanı büyük! Savaşması lazım. Üstelik bu defa ciddi bir müttefiki var Oya'nın; Pelin!

Pelin, Merve'yi yok etmek için Serhan-Oya aşkına el atıyor! Olacak bu iş ve Merve bitecek! Bakalım ne hin planlar kuruyor Pelin...Bu arada Mehmet; Arzu ve Burcu arasında... Genç sevgilisinden kurtulup ailesine geri dönmek istiyor. Burcu'nun efsane hamlesine hazır olun!! Merve'den de dev bir plan geliyor bu bölüm. Hayran olmamak elde değil, Merve bu!