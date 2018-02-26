Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümünde neler olacak? Ufak Tefek Cinayetler 27 Şubat 2018 Salı akşamı Star'da...

Dört birbirinden farklı kadın, dört ayrı güç izleyeceğimiz hikaye; Dr. Oya’nın Sarmaşık’a dönüşü ile başlıyor. Liseden beri arkadaş olan Merve, Oya, Arzu ve Pelin yeniden birleşiyorlar. Ama ne birleşmek. Aralarında cinayete varan bir hesaplaşma başlıyor.

Geçmiş bu güne yansıdıkça, toprağın altından eski kinler, hırslar çıkıyor ve sonuç felaket oluyor. Cinayet büro başkomiseri Kemal ve komiser yardımcısı Derya, Sarmaşık vakasını çözmek için tanıklarla görüşüp, olayı anlamaya çalışıyorlar. Bakalım kadınların bu çetrefil dünyasını aydınlatabilecekler mi?

  • Dizi Fragmanları 26 Şubat 2018 00:29
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